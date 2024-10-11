Ford запускает новый компактный электрофургон E-Transit Courier

Ford представил в Европе новый компактный электромобиль для коммерческого использования — E-Transit Courier. Этот электрофургон обеспечивает запас хода до 293 километров и предлагает эффективные решения для перевозок с низкими затратами. Модель доступна в двух вариантах комплектации: Trend, стоимостью 28 350 евро (3 миллиона рублей), и Limited, за 29 750 евро (3,2 миллиона рублей), не включая НДС.

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E-Transit Courier оснащен электродвигателем мощностью 136 л.с. и батареей емкостью 43,6 кВт·ч. Быстрая зарядка до 100 кВт позволяет оперативно восстановить уровень энергии. Этот фургон идеально подходит для городских условий, обладая максимальной грузоподъемностью 726 кг и возможностью буксировки до 750 кг. В комплектации Limited предусмотрены множество удобных опций, включая 17-дюймовые легкосплавные диски, обогрев сидений и лобового стекла, беспроводную зарядку для смартфонов и зимний пакет.

Ford E-Transit Courier — отличный выбор для тех, кто ищет экологически чистый вариант для бизнеса с современными технологиями и привлекательной ценой, отметили журналисты 32CARS.RU.