Эксперт рассказал, как правильно перевозить зимние шины

С приближением холодного сезона многие водители начнут замену летних шин на зимние. Однако перевозка комплекта шин в автомобиле может быть непростой задачей, особенно для владельцев компактных машин. Чтобы выяснить, как безопасно транспортировать шины, организация ADAC провела необычный краш-тест, результаты которого были опубликованы в издании 32CARS.RU.

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Даже мелкие предметы, такие как бутылки или мобильные телефоны, могут стать опасными при резком торможении или аварии, превращаясь в снаряды, угрожающие безопасности пассажиров. Неправильно закрепленные предметы могут перемещаться по салону с высокой скоростью, нанося серьезные травмы. Шины, благодаря своему весу, представляют собой особенно большой риск.

Идеальным местом для перевозки шин является багажник. Однако из-за увеличенных размеров колес все четыре шины могут не поместиться. В этом случае шины, которые удалось уложить в багажник, обязательно следует закрепить ремнями, чтобы они не выступали за пределы заднего сиденья и оставались на месте.

Если в багажник не помещаются все шины, их можно разместить вертикально между передними и задними сиденьями.

Результаты краш-теста ADAC

ADAC провела испытания на двух одинаковых автомобилях Volkswagen Golf V. В одном случае шины были закреплены, а в другом — оставлены без крепления. При фронтальном столкновении на скорости 50 км/ч свободно лежащие шины начали смещаться всего через 50 миллисекунд после удара. Одна из шин даже ударила водителя, что могло привести к трагическим последствиям.

В варианте с закрепленными шинами результаты были более оптимистичными, однако даже при правильной фиксации сила удара повредила элементы интерьера. Шина, расположенная в задней части, все еще могла представлять угрозу для пассажиров на задних сиденьях.

Эксперты настоятельно рекомендуют всегда укладывать шины в багажник и фиксировать их ремнями или сетками. Если не все шины помещаются, их следует закрепить за передними сиденьями. Важно использовать доступные в автомобиле крепления и не перевозить пассажиров на заднем сиденье одновременно с шинами. Также рекомендуется поддерживать спинку заднего сиденья диагонально пристегнутой ремнем безопасности.