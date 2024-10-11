Новый гиперкар Bugatti Tourbillon начал свой мировой тур с Катара

Новый гиперкар Bugatti Tourbillon отправился в своё мировое турне, начав с Катара — первой остановки на Ближнем Востоке. После успешных премьер в Европе и США, модель с V16 двигателем была представлена в Дохе на закрытом мероприятии для избранных гостей и представителей прессы. Региональный директор Bugatti в Ближнем Востоке и Азии отметил, что Катар занимает уникальное место в истории компании, благодаря своему гармоничному сочетанию традиций и современности.

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Во время своего визита Bugatti Tourbillon сделала остановки в портовом районе Мина и на культурной площадке Аль Хикман, где привлекла внимание своим потрясающим дизайном, вдохновлённым классическими автомобилями, такими как 57SC Atlantic и Type 41 Royale.

С мощностью 1 775 л.с. и тремя электрическими моторами, Bugatti Tourbillon способна разгоняться до 100 км/ч за всего две секунды, а её максимальная скорость достигает 400 км/ч менее чем за 25 секунд. Особенностью модели отметили журналисты 32CARS.RU, является возможность передвижения на электрическом режиме, что позволяет проехать до 60 км без использования двигателя внутреннего сгорания.

Запуск производства Tourbillon запланирован на 2026 год, и будет выпущено всего 250 экземпляров этого эксклюзивного гиперкара, каждый из которых будет стоить около 4,1 миллиона долларов (397,5 миллионов рублей по текущему курсу).