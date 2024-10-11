Юрист рассказал, что делать, если дилер навязывает дополнительные услуги

Юрист рассказал, что делать, если машина куплена вместе с навязанными допуслугами. Россияне, желающие купить новую машину в автосалоне, часто сталкиваются с тем, что им фактически навязывают дополнительные платные услуги. Не все знают, что от них можно отказаться прямо на месте. Но если этого не произошло, есть законный способ вернуть деньги, о котором сообщил портал naavtotrasse.ru.

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Среди всех подобных предложений есть действительно нужные. Не стоит отказываться от комплекта сменных шин или антикоррозийной обработки днища, которую можно сделать сразу при покупке у дилера. Это будет правильное решение.

В случае, если продавец настаивает на установке другого комплекта ковриков, тонировке и других лишних услуг, покупатель может сразу отказаться. Это распространяется и на покупку автомобиля в кредит. По закону, дилер не имеет права навязывать покупателю дополнительные функции или услуги. За это ему грозит ответственность.

Если продавец начинает агрессивно настаивать на своём, можно настойчиво отказаться от всех предлагаемых услуг и покупать машину без дополнительного оснащения или соглашаться на всё предложенное, а уже после заключения сделки обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор с заявлением. Оно станет основанием для проверки дилерского центра.

Следующим этапом станет обращение в суд с исковым заявлением о взыскании понесенных убытков с соответствующими доказательствами. Это может быть письменный отказ в возмещении средств за навязанные при покупке опции, например.