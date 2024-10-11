На BMW и Mini теперь доступен стриминговый сервис Paramount+

BMW и MINI продолжают расширять функционал своих информационно-развлекательных систем. Теперь автомобили, оснащенные новейшей операционной системой iDrive 9, поддерживают стриминговый сервис Paramount+. Это позволяет владельцам BMW и MINI просматривать контент Paramount+ прямо на сенсорном экране центральной консоли. Однако трансляция контента автоматически прекращается, как только автомобиль начинает движение, обеспечивая безопасность на дороге.

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На данный момент Paramount+ доступен в США, Германии, Австрии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Для использования сервиса необходимо приобрести пакет BMW Digital Premium или MINI Connected, после чего контент будет доступен через приложение Video App.

Кроме Paramount+, автомобили BMW уже поддерживают такие сервисы, как Pluto TV, Bloomberg, TED, Yahoo! и Chili, предоставляя пользователям широкий выбор развлечений и актуальных новостей.