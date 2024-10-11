Вспоминаем шесть самых редких серийных BMW

6 моделей BMW, выпущенных очень ограниченным тиражом. Баварскую марку автомобилисты любят за статус и за то, что она выпускает машины, в которых комфорт и функциональность сочетаются со скоростью. С конвейера BMW сходили лимитированные версии автомобилей, выпущенные в очень ограниченных количествах. Правда, большинство из них получили всего лишь особенные цвета кузова или какие-то малозначительные элементы. Увы, но речь идёт совсем не о редких спортивных и уникальных моделях.

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BMW M3 CRT

CRT в названии — это Carbon Racing Technology. По сути, это эксцентричный кузен предыдущей модели M3 GTS. С тем же 4,4-литровым двигателем на 450 л.с. За основу взяли седан M3 E90, затем облегчили его вес на 68 кг, используя углеродное волокно. Из облегчённого материала сделали сиденья и капот, тонкий сплиттер и задний спойлер. Всего было выпущено 67 экземпляров облегчённого автомобиля.

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BMW 3.0 CSL Второй серии

BMW создал 3.0 CSL в качестве омологационной модели для Европейского чемпионата туринговых автомобилей. Из трёх основных серий моделей вторая серия была выпущена в количестве всего 57 экземпляров. Объём двигателя был увеличен с 3,0 до 3,2 литра мощностью 203 л.с. Машина получила неофициальное название «Бэтмобиль» из-за аэродинамического пакета с большим задним крылом, нестандартным передним бампером и футуристических плавников.

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BMW M5 Pure Metal Silver Limited Edition

BMW выпустила ещё одно специальное издание с тонкими обновлениями, на этот раз на базе M5, под названием Pure Metal Silver Limited Edition. Суть в цвете кузова. Считается, что это не обычный серебристый, а особенный цвет, который дополняет затемнённую решётку радиатора. Ещё сделаны акценты из углеродного волокна на выхлопных трубах. Цвет колёсных дисков тоже был перекрашен.

Внутри алюминиевая отделка дополняет серебристый экстерьер. Наряду со стандартным пакетом Competition Package, двигатель был доработан, чтобы выдать дополнительные 25 л.с. В итоге 4,4-литровый твин-турбо V8 отдавал 600 л.с.

Эта версия M5 была очень желанной, но практически недоступной. Поскольку выпущено было всего лишь 50 экземпляров.

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BMW i3 Shadow Sport

BMW взял стандартный электрический i3 и добавил автомобилю люк в крыше. Кроме этого, выкрасил кузов в цвет Fluid Black, добавил синие блики. Ещё была немного перенастроена подвеска. Всего было выпущено 50 экземпляров особенного электромобиля. Если появление люка и цветовые акценты можно назвать чем-то особенным.

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Это специальная омологационная версия для австралийских гонок на выносливость. Прибывшим в Австралию M3 снизили вес на 90 кг. В отличие от многих других лимитированных версий, в эту реально вносились какие-то изменения, кроме цвета кузова. Перенастроили двигатель, включая впуск, распредвалы, ЭБУ, выхлоп и систему смазки, а также сцепление, подвеску и тормоза, улучшенные для использования на треке. Получился самый мощный M3 поколения E36: 3-литровый двигатель отдавал 324 л.с. Кроме того, он был очень редким — всего 15 экземпляров.

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BMW M3 GTR

Это самый редкий серийный BMW — всего 10 экземпляров. M3 GTR создан на базе M3 поколения E46. Это была омологационная модель для гоночной серии GT3. Она примечательна не только своей редкостью, но и двигателем V8, который никогда не устанавливался на другие серийные модели.

Этот ультраредкий BMW отличается передним и задним бампером из углеродного волокна, а также большим задним крылом из того же материала. В машине нет кондиционера, стереосистемы и задних сидений из-за желания облегчить кузов.

Гоночная версия имела секвентальную коробку передач, а эта модель поставлялась с традиционной «механикой». Двигатель был перенастроен: 4-литровый V8 отдавал 382 л.с.