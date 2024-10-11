Продажи подержанных авто резко выросли в России

Согласно новому исследованию, в России за год выросли на 26,4% продажи подержанных авто в ценовом диапазоне 1,5 — 3 млн рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Авито Авто».

По словам аналитиков, в лидеры рынка вошли Toyota Camry, кроссовер Kia Sportage, Hyundai Creta, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.

Средняя цена машины в данном сегменте составила 1,98 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России реализовали 782 тыс. новых внедорожников за девять месяцев 2024 года. Это на 11% больше, чем за весь предыдущий год.