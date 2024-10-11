Следующему поколению BMW M3 оставят битурбошестерку, но ценник подрастет

Сейчас инженеры баварской компании работают над тем, чтобы привести нынешний 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель модели в соответствие с новыми нормами по выбросам вредных веществ.

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Разработкой «заряженного» седана BMW M3 занимается подразделение BMW M. Напомним, в основе этой «горячей» модели лежит «обычный» вариант 3 series. «Эмка» актуальной генерации была представлена осенью 2020 года, пятидверный вариант с приставкой Touring пополнил гамму в 2022-м, а обновление седан и универсал BMW M3 пережили в конце весны 2024-го. Сейчас баварцы продолжают заниматься разработкой заряженных «трёшек» нового поколения.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что следующие BMW M3 и M3 Touring могут получить исключительно электрическую «начинку», а версии с ДВС отправят в отставку. В начале минувшей весны появился слух о том, что у спортивного седана будет как полностью «зелёный» вариант, так и модификация с двигателем внутреннего сгорания. Продавать их планируется одновременно.

Теперь информацию о том, что «эмке» всё-таки оставят ДВС в качестве альтернативной техники, подтвердили в компании: глава подразделения BMW M Франк ван Меел в ходе интервью изданию Bimmer Today рассказал о том, что компания намерена по-прежнему предлагать рядный 3,0-литровый шестицилиндровый битурбомотор в будущих моделях BMW M3 в случае, если на такие версии будет спрос.

Можно предположить, что спрос на спорткары с ДВС в дальнейшем сохранится, если учесть, что сейчас продажи электромобилей не показывают тех результатов, которые от них ждали производители. Кроме того, регуляторы ранее согласились смягчить эконормы. По словам спикера, в настоящее время инженеры BMW работают над тем, чтобы привести силовой агрегат в соответствие с грядущими требованиями стандарта Евро-7.

Глава BMW M подчеркнул, что в компании заинтересованы в том, чтобы сохранить в гамме шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания «как можно дольше». Однако он сразу предупредил, что BMW M3 и M3 Touring нового поколения окажутся ощутимо дороже по сравнению с нынешними версиями. Очевидно, что производитель заложит в ценник расходы на модернизацию битурбошестёрки.

Напомним, у актуального базового заднеприводного седана BMW M3 мотор выдаёт 480 л.с. мощности и 550 Нм крутящего момента, в пару предлагается шестиступенчатая механика, а на разгон с места до «сотни» ему требуется 4,2 секунды. У заднеприводного исполнения M3 Competition 510 л.с. и 650 Нм, в комплект к битурбошестёрке идёт 8АКП M Steptronic. Первую «сотню» он набирает за 3,9 секунды.

Для универсала и топовой версии седана BMW M3 Competition M xDrive предусмотрен тот же 3,0-литровый мотор, форсированный до 530 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм) и идущий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полноприводному седану на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 3,5 секунды, а универсалу – 3,6 секунды.