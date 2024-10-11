В РФ хотят разработать критерии агрессивного вождения авто

В России необходимо разработать критерии опасного вождения на дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на автора инициативы, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат направил соответствующее письмо главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Парламентарий просит проработать данный вопрос в целях более точного понимания разницы между умышленной агрессией на дороге и вынужденными маневрами водителей, стремящихся избежать серьезного дорожно-транспортного происшествия.

В случае наличия четких критериев опасного вождения у правоохранительных органов появится возможность выявлять и привлекать к ответственности водителей-агрессоров, которые, например, намеренно «подрезают» других участников дорожного движения, играют в «шашки» на дороге, создавая аварийные ситуации, а также резко и необоснованно тормозят, «воспитывая» водителя идущего сзади транспортного средства.

Нилов указал, что четкие и акцентированные формулировки, зафиксированные в правилах дорожного движения, послужат повышению безопасности дорожного движения, позволят своевременно определять и пресекать случаи агрессивного поведения на дороге. Такое же письмо было направлено главе Минтранса Роману Старовойту.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение. При повторном нарушении водителям будет грозить лишение прав на срок до трех месяцев.