В России на учет встали свыше 1000 моделей автомобильных брендов
На российский учет встало 1011 моделей автомобильных брендов за восемь месяцев 2024 года. Об этом заявил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, пишут «Известия».
«Из этого количества 392 модели покрывают 99% рынка, — проинформировал он. — Оставшиеся 600 с лишним моделей — это 1% рынка. Условно можно сказать, что каждой твари по паре ввозится».
Российскую сертификацию проходят и новые марки, которые прежде не были официально представлены в стране. В частности, это Avatr с моделями 11 и 12, Deepal с моделями SL03 и S7, а также eπ («Ипай») с моделями 7 и 8. Кроме того, в России стартуют продажи автомобилей Iran Khodro (IKCO), крупнейшей иранской автомобилестроительной компании.
По данным «Автостата», в сентябре реализовали свыше 150 тысяч новых легковых автомобилей, а за девять месяцев продажи достигли 1,154 млн штук. Премиальный сегмент в сентябре рос по отношению к августу активнее массового — 10,5% против 0,9%.
Первые места в списке бестселлеров занимают Exeed и Tank, на третьем месте — гибриды Lixiang, четвертое место заняла BMW, ее продажи в сентябре выросли на 40%. Доля китайских брендов в сегменте достигла 77%, отмечает издание.
В массовом сегменте доминирует Lada, ее отрыв от китайских брендов будет расти, подчеркнул Целиков. Кроме того, начинают появляться псевдокитайские бренды вроде «Белджи» и Knewstar, добавил он.
До этого сообщалось, что перепродажи «свежих» подержанных автомобилей в России по итогам января — августа рухнули на 25%, достигнув 141,3 тыс. сделок против 188,4 тыс. сделок годом ранее. Чаще всего перепродавали б/у автомобили Lada — 46,8 тыс. таких сделок за восемь месяцев. На втором месте китайские Chery (11,3 тыс.). Тройку замыкают «свежие» подержанные авто Geely (11 тыс.).