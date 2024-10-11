Tesla представила роботакси CyberCab без руля и педалей. Авто сняли на фото
В Голливуде ночью состоялась презентация нового Tesla CyberCab - роботакси с автономной системой вождения. Автомобиль планируется к серийному производству примерно через год и в отличие от аналогов от других компаний будет доступен для приобретения частными клиентами.
Tesla CyberCab спроектирован без руля и педалей изначально, что позволяет начать производство и продажу без получения на это разрешения регулирующих органов, пишет Carscoops.
Новинка представляет собой двухместный автомобиль с обтекаемым кузовом, дверями с системой открытия типа "бабочка" для удобства посадки, фронтальной частью, отсылающей к пикапу CyberTruck, и задней частью аля "хвост Камма" в стиле Volkswagen XL1 - одного из самых аэродинамичных авто за всю историю. Боковых зеркал и заднего стекла у машины нет.
В салоне перед пассажирами по центру расположен большой экран мультимедийно-информационного комплекса.
Спецификации по силовой установке и запасу хода не уточняются.
В настоящее время построено около 50 экземпляров Cybercab. Маск заявил, что производство роботакси планируется начать в 2026 году. Гендиректор Tesla также назвал цену - менее 30 тысяч долларов.
Помимо этого, на мероприятии был продемонстрирован беспилотный Robovan, задача которого заключается в перемещении большого количества людей. Его перспективы появления в серии пока неясны.