Эксперт рассказал, когда японские бренды официально вернутся в Россию

Приобрести японский автомобиль сегодня можно, но по завышенной цене - по параллельному импорту. Эксперты уверены, что рано или поздно ограничения будут сняты и бренды вернутся официально в Россию. Отказ от очень прибыльного рынка - инициатива, которая обходится зарубежным брендам дорого.

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" генеральный директор компании "Мотор-Плейс" Михаил Плотников, на протяжении многих лет проработавший в официальном представительстве Honda, а сегодня импортирующий машины, ситуация в мире очень изменчивая, и бизнес, как правило, действует гибко. По его мнению, в Японии пытаются сохранить имя на российском рынке, чтобы однажды снова использовать уже имеющиеся ресурсы.

Эксперт напоминает, что параллельный импорт - это временное явление: Минпромторг официально пролонгировал его до 2027 года. И к этому моменту ситуация на рынке изменится.