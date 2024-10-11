До дилеров добрался обновленный Geely Coolray

В середине августа "РГ" публиковала фото внешности обновлённого Geely Coolray, который начал поступать к китайским дилерам. Кроме того, что на новых снимках запечатлён "живой" автомобиль, впервые удалось заглянуть в модернизированный салон модели.

© Российская Газета

Обновлённый Geely Coolray или Binyue на китайский манер получил большую широкую решётку радиатора, а также заднюю часть, которую пересмотрели практически полностью: не ограничились только лишь графикой фонарей, а сделали другими крышку багажника, крылья, бампер, дизайн патрубков выхлопной системы.

© Российская Газета

В салоне главным изменением у "Кулрея" стало разделение экранов приборной панели и мультимедиа. "Приборка" оказалась очень компактной, а вот диагональ тачскрина ММС внушительная - 14,6 дюйма. Здесь следует сделать уточнение, что в Китае есть два Coolray - обычный и версия Cool. Интерьер последней и кроссовера, представленного на российском рынке, практически идентичны, а вот у "обычного" китайского "Кулрея" приборка и мультимедиа стоят раздельно и максимально простые.

Техническая составляющая Geely Coolray 2025 модельного года не изменилась: пара 181-сильного турбомотора объёмом 1,5 литра и 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями, привод - передний. Также в КНР к покупке доступны версии атмосферником 1,5 литра мощностью 126 л.с. на 5-скоростной МКП и вариаторе, и с 1,4 турбо на 141 л.с. в паре с 6-ступенчатой "механикой". Цены - от 66 800 до 103 800 юаней (примерно 915 000 - 1 421 000 рублей).

В России у покупателя Geely Coolray альтернатив нет: 147 л.с., снятых с турбомотора объёмом 1,5 литра, и "робот". Цены без учёта маркетинговых программ - от 2,64 до 2,98 млн рублей.

В скором времени на нашем рынке появится новый кроссовер Geely Cityray, который встанет на ступень выше "Кулрея", но будет дешевле Geely Atlas.