Высокая ключевая ставка не отразилась на объеме выданных автокредитов

Количество автокредитов в России продолжает расти. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что выдача автомобильных кредитов на новые и подержанные легковые автомобили в сентябре текущего года не только не сократилась, но и показала рост как в количественном, так и в денежном выражении.

Число выданных кредитов растёт третий месяц подряд. В сравнении с августом оно увеличилось на 34%, а в денежном выражении — на 28%. Таким образом, за девять месяцев текущего года количество выданных кредитов на новые легковые машины выросло на 92%, в деньгах это увеличение чуть меньше — на 85%.

Объём выданных кредитов на машины с пробегом также вырос после снижения в августе. Показатель увеличился на 10% в количественном выражении и на 11% в денежном. За девять месяцев 2024 года автокредитов на подержанные автомобили выдано больше на 5% и на 16% в деньгах.

Исполнительный директор агентства Сергей Удалов объясняет рост кредитных показателей при увеличенной ключевой ставке желанием россиян сэкономить из-за повышения утильсбора с 1 октября.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года на российском рынке будет представлено более ста китайских автомобильных новинок, включая рестайлинговые версии. В России появятся автобренды из КНР, которые ранее не были представлены официально. Только во втором полугодии текущего года в стране появятся более 60 моделей от 28 брендов. Все они либо уже прошли, либо проходят официальную сертификацию для реализации.