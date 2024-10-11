В России резко подорожали запчасти

С начала текущего года запчасти ряда автомобилей подорожали на 78%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховые компании.

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Наибольший прирост в цене продемонстрировали детали на машины концерна VAG, их цена возросла почти двукратно. В «Ренессанс страховании» отметили, что рекомендованная розничная стоимость запчастей из США увеличилась в среднем на 2,6%, из Японии — на 6,2%, из Кореи — на 24%, из Китая — на 15,5%.

Цены на европейские машины поднялись на 8,9%. Больше всего среди автомобилей прибавила Skoda с ростом цены на почти 80%.

Ранее глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил о двукратном увеличении сроков поставок автозапчастей в Россию. По его словам, сейчас доставка комплектующих занимает до 45 дней.

Отмечалось, что ситуация обусловлена проблемами с платежами с Турцией, ОАЭ и Китаем. Также подчеркивалось, что сейчас ремонт по ОСАГО может достигать 50 дней.