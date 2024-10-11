Эксперт назвал доступные автомобили с АКПП на отечественном рынке

Quto составил список оборудованных автоматической коробкой автомобилей. Для многих наших соотечетсвенников (осособенно, жителей мегаполисов) наличие «автомата», «робота» или вариатора стало обязательным условием при выборе автомобиля. Редакция Quto составили перечень из самых доступных вариантов без педали сцепления.

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Lada Granta 1.6 AT от 1 298 000 ₽

Некоторое время назад АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Granta, оборудованных автоматической коробкой передач — это четырёхступенчатый «автомат» Jatco, которых на складах автозавода скопилось около пяти тысяч штук.

С японской трансмиссией может идти лишь один мотор — 16-клапанный 1,6-литровый атмосферник мощностью 98 сил. В единственной комплектации Comfort Plus седан стоит скромные по нынешним временам 1 298 000 рублей.

Правда, набор оборудования откровенно небогат: АБС, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод боковых зеркал и 15-дюймовые легкосплавные колёса.

© Livan

Livan X3 Pro 1.5 CVT от 1 559 000 ₽

Одноклассник нашей «Гранты» — китайский кросс-хэтчбек Livan X3 Pro: его длина — 4005 мм, а размер колёсной базы — 2480 мм. При этом дорожный просвет составляет вполне приличные 185 мм.

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель отдачей всего 103 л. с. Зато главное условие нашей подборки выполнено: мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка.

В начальном исполнении есть бесключевой доступ, круиз-контроль, камера заднего вида, 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, встроенный видеорегистратор и кондиционер, но нет обогрева сидений.

© АвтоВАЗ

Lada Vesta 1.8 CVT от 1 600 000 ₽

Весьма интересный вариант, так как Lada Vesta недавно вернула систему стабилизации, а перед этим обзавелась связкой 1,8-литрового 122-сильного атмосферника и китайского вариатора.

Важно, что агрегат CVT18 уже знаком российским потребителям по моделям компании Chery. Например, такие трансмиссии устанавливают на базовые версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro.

Цена такой машины тоже вполне конкурентоспособна. Правда, в «базе» почти ничего нет: пара эирбегов, светодиодная оптика и обычный кондиционер. Вместо медиасистемы — аудиоподготовка.

© Changan

Changan Alsvin 1.5 CVT от 1 650 000 ₽

Даже удивительно, что этот седан от марки Changan не стал национальным бестселлером! Особенно — среди таксистов. Может, россиян отпугивает не самое удачное название модели?

Альтернатива нашей Lada Vesta, которой полагается 1,5-литровый безнаддувный мотор мощностью 107 л. с. В трансмиссии трудится пятиступенчатая роботизированная коробка «мокрого» типа.

За минимальную цену доступны фронтальные подушки, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, кондиционер, плюс 7-дюймовый сенсорный дисплей по центру передней панели.

© МАЗ «Москвич»

«Москвич 3» 1.5 T CVT от 1 760 000 ₽

Изволите кроссовер? Тогда навестите дилера марки «Москвич», где есть автомобили «Москвич 3» со 136-сильным 1,5-литровым турбомотором и бесступенчатой трансмиссией.

Оснащён вседорожник неплохо: климат-контроль, бесключевой доступ, мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, электрический стояночный тормоз и даже люк.

При таких вводных изделие столичного завода, конечно, не достигнет тиражей «Весты», но свою рыночную нишу, очевидно, займёт. Особенно — с нынешними ценами (на старте продаж машина была намного дороже).