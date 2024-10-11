Краткий тест-драйв китайского кроссовера Wey 07

Последние несколько лет сегмент люксовых кроссоверов в России активно развивается. Эксперты провели тест-драйв нового Wey 07.

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Сегмент люксовых кроссоверов в России представлен китайскими иномарками. В их числе - Wey 07 с гибридной силовой установкой. Напомним, что в модельной линейке бренда в РФ есть еще один автомобиль - Wey 05. Обе модели предлагаются у дилеров Tank.

Стоимость нового Wey 07 начинается с отметки 6 799 000 рублей.

Длина кузова кроссовера составляет 515,6 см, ширина - 198 см, а высота - 180,5 см. За движение премиального кроссовера отвечает гибридная силовая установка. В основе используется 1.5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с двумя электромоторами. Общая производительность установки достигает 517 л.с. С таким оснащением автомобиль способен разгоняться с места до отметки 100 км/час за 4.9 секунды.

Эксперты провели тест-драйв паркетника и выделили его плавный ход. Подвеска отрабатывает мелкие неровности, ямы и стыки с "лежачими полицейскими". Несмотря на массу, которая приближается к 3 тоннам, автомобиль легко проходит повороты. Среди преимуществ выделили и шумоизоляцию. О работе двигателя внутреннего сгорания можно узнать только по приборам - в салон шум не проходит.

В России модель представлена только в одной комплектации - Premium. Она является базовой в линейке, но в ней есть все, что требуется современному пользователю. Среди опций - панорама, ассистенты водителя, камера кругового обзора, функция прозрачного шасси.

При покупке можно получить гарантию, срок действия которой составляет 3 года или 150 000 км пробега. Эксперты обращают внимание на то, что модель прошла русификацию и адаптацию к российскому климату. В списке оснащения есть "зимний пакет" - подогрев кресел, стекла, руля и форсунок омывателя. Мультимедийный комплекс поддерживает русский язык.