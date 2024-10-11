Гигантский кроссовер Denza N9 показали без камуфляжа

На домашний рынок новый флагман марки может выйти до конца текущего года. При этом впоследствии модель, как ожидается, предложат и европейцам.

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Фирменные фото замаскированного кроссовера Denza N9 опубликовали под конец сентября. А буквально на днях в Сеть выложили реальные шпионские снимки машины без лоскутка камуфляжа. Причем те кадры, как сообщается, были сделаны вовсе не в Китае, а в Великобритании. Теперь же сама Denza рассекретила дизайн экстерьера своего нового флагманского SUV.

Напомним, изначально марка была создана компаниями Mercedes (тогда еще Daimler) и BYD. Но результаты бренда немцев не впечатлили, и они утратили к нему интерес. Сначала Mercedes сократил свою долю с 50 до 10%, а в этом году полностью вышел из проекта. В общем, отныне Denza – это суббренд BYD. Ну а кроссовер N9 станет его второй громкой премьерой в этом году после хэтчбека Denza Z9 GT.

Новый SUV насчитывает в длину где-то 5,3 метра. Среди особенностей внешности – внушительный передний бампер, выдвижные ручки дверей и крупные колеса. Кроме того, у машины на официальных картинках есть лидар и камеры вместо традиционных наружных зеркал, хотя у тестового прототипа этого добра не было. Корму без маскировочной пленки сама марка еще не показала. Судя по шпионским фото, Denza N9 достались задние фонари в виде раздельных узких полосок.

Кроссовер предложат в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. По предварительным данным, установка гибридной модификации будет включать бензиновый турбомотор 2.0 (он работает в режиме генератора), суммарная отдача такого Denza N9 – 870 л.с. Чисто электрический SUV якобы получит трехмоторную систему суммарной мощностью 965 л.с. А еще для кроссовера предусмотрены пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси.

В Китае Denza N9 ждут в продаже уже в этом году. Ну и раз модель застукали в Британии, то, вероятно, впоследствии модель выведут и на европейские рынки. Одним из главных конкурентов нового флагмана Denza станет кроссовер Li L9.