Названы причины, по которым россияне бросились скупать автомобили

В конце года ожидается очередной всплеск спроса на новые автомобили. Всплеск спроса на новые автомобили в сентябре в первую очередь связан с повышением ставок утильсбора с 1 октября. Россияне захотели успеть приобрести машину до подорожания. А вот ключевая ставка уже перестала сдерживать спрос, считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По прогнозу эксперта, к концу года в России будет продано около 1,6 млн машин.

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Основным фактором спроса в конце года снова будет утильсбор, который снова повысится 1 января 2025 года. По словам дилера, россияне много раз встречали в новостях информацию о том, что после роста ставок утильсбора, цены на машины существенно вырастут. В итоге покупатели активнее приобретали машины в сентябре.

Ещё один фактор, влияющий на спрос, — прогноз роста ставки Банка России. Покупатели руководствуются тем, что инфляция за два года существенно превысит стоимость кредитов. Поэтому через два года можно будет продать автомобиль дороже, чем он стоил при покупке. Тем самым можно будет покрыть расходы на кредит. Это тоже повлияло на желание автомобилистов как можно скорее купить машину в сентябре.

Кроме того, импортёры стимулировали спрос всевозможными предложениями, прямыми скидками и акциями. Это помогло сместить акцент с подержанных машин на новые, отметил генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский. По его прогнозу, в октябре продажи составят около 150 тыс. автомобилей. В ноябре объём продаж будет примерно таким же. А вот как дела будут обстоять в декабре пока неясно. Потому что к этому моменту у импортёров закончатся средства на стимулирование спроса. И они вынуждены будут выбирать: или продолжить предлагать выгодные предложения, или оставить бюджет на поддержку спроса в январе и феврале, когда спрос снизится.

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов считает, что в октябре продажи автомобилей снизятся примерно на 10% по сравнению с сентябрём. Но есть шанс, что сыграет сезонность, потому что осенью, как правило, продажи увеличиваются.