Ford вернул к жизни культовый RS200

Среднемоторному Ford RS200 в этом году исполняется 40 лет. В студии Ford of Europe Design решили, что это отличный повод поностальгировать о прошлом, и создали виртуальный концепт RS2.00.

© Motor.ru

Проект начинался как серия эскизов и иллюстраций для последней книги Стива Саксти о секретных «Фордах». Но дизайнеры решили развить идею и выжать из неё максимум. Работу вели в духе группы инженеров Skunk Works из Lockheed Martin: в полной секретности, без указки сверху, ограниченные лишь полётом фантазии.

Целью было перенести эстетику RS200 в новую реальность — видеоигры. И с этим, похоже, фордовцы справились.

© Ford of Europe Design

© Ford of Europe Design

© Ford of Europe Design

© Ford of Europe Design

© Ford of Europe Design

© Ford of Europe Design