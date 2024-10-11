Илон Маск поделится планами по Full Self-Driving для Tesla Semi

Tesla готовится к презентации своего нового роботакси, известного под названием Cybercab, которое, как сообщают источники Bloomberg, будет иметь два передних сиденья и двери типа «крыло бабочки». На мероприятии, генеральный директор Илон Маск намерен поделиться планами по внедрению системы Full Self-Driving (FSD) на грузовиках Tesla Semi.

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Хотя точные сроки выхода Cybercab на рынок еще не определены, есть вероятность, что Tesla предоставит информацию о графике производства и запуске приложения для вызова роботакси. Инвесторы и аналитики с нетерпением ожидают больше деталей о времени появления нового автомобиля на рынке. По мнению Кена Махони, главы Mahoney Asset Management, процесс запуска может занять от шести месяцев до одного года.

Маск также ранее высказывал мысль о том, что владельцы Tesla смогут использовать свои автомобили в режиме роботакси, когда они не в эксплуатации.

По данным SPEEDME.RU, кроме анонса нового роботакси, на мероприятии Илон Маск планирует представить и другие важные обновления, касающиеся Tesla Semi — электрического грузовика компании. Ожидается обсуждение внедрения системы помощи водителю FSD для этих крупных автомобилей, что может значительно продвинуть развитие автономного транспорта в сфере грузоперевозок.