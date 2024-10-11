В Амурской области водителей будут поощрять за определенный вид тюнинга

В Амурской области водителям предложат льготы за тюнинг машин. Администрация Амурской области при поддержке «Газпрома» намерена стимулировать развитие газомоторного транспорта в регионе. В частности, власти планируют стимулировать граждан покупать битопливные машины и ставить газобаллонное оборудование на свои автомобили, а также планируется заняться инфраструктурой.

«Соглашение о сотрудничестве подразумевает разработку и поддержку уже существующих в регионе госпрограмм, направленных на стимулирование спроса на автомобильную технику, работающую на газе. Со своей стороны, компания рассматривает возможность строительства газозаправочных станций. Совместные планы по развитию рынка газомоторного топлива обсудили на рабочей встрече», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Владельцам битопливных автомобилей положен ряд льгот, в дополнение к уже действующим. Так, сегодня их уже освободили от транспортного налога.

«Разрабатываем меры поддержки инвесторов, готовых строить на территории области газовые автозаправки. Интерес со стороны бизнеса есть, рассчитываем, что в перспективе нескольких лет газовые заправки появятся в Благовещенске и Свободном», — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что в РФ для тюнинга машин придётся платить госпошлину. Регистрация внесений изменений в конструкцию транспортного средства станет платной услугой, а ГИБДД начнёт контролировать уплату госпошлины на выдачу разрешения. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и опубликован.