Импорт автомобилей из Китая снижается второй месяц подряд

В сентябре снова снизился импорт автомобилей из Китая. В сентябре в Россию поставили почти 147 тыс. легковых автомобилей. Из них 104,2 тыс. — новые машины и 42,7 тыс. — с пробегом, сообщает «Автостат». На китайские марки пришлось 78,6% новых автомобилей от общего числа импортированных машин. Это впервые за последние шесть месяцев, когда импорт из КНР опустился ниже отметки 80%.

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С апреля по июль этого года китайские машины составляли не менее 90% от всех ввезённых автомобилей. В августе этот показатель составил 88,6%. В сентябре — уже 78,6%.

На втором месте находится Кыргызстан, на долю импорта из этой страны приходится 7,7%. Третья строчка — у Белоруссии с долей 6,4%. У Казахстана — 4,2%. Доля импорта машин из других стран не превысила 1%.

Среди подержанных автомобилей лидирует Япония, на неё приходится 46,8% от всех ввезённых автомобилей с пробегом в сентябре. И этот показатель тоже опустился впервые за последние шесть месяцев ниже 50%. На втором месте стран, из которых приезжает больше всего подержанных автомобилей, находится Белоруссия (19,3%). На третьем — Южная Корея (15%). Из Китая приезжает 5,8% машин с пробегом.