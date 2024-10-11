Появились фотографии нового роботакси Tesla Cybercab

Tesla показала роботакси Cybercab. Его можно будет купить.

© Motor.ru

Компания Tesla на мероприятии в США представила новинку — полностью автономный электрокар Cybercab с дизайном, вдохновленный Cybertruck, и двухместным салоном без руля и педалей. Производство должно стартовать до 2027 года, хотя глава Tesla Илон Маск на всякий случай сразу отметил, что это оптимистичный прогноз. Он также пообещал Cybercab гуманную цену — до 30 тысяч долларов (менее трех миллионов рублей).

Снаружи Cybercab кажется промежуточным звеном между угловатым Cybertruck и другими моделями Tesla. В числе особенностей — светодиодная полоса во всю ширину передка, как у пикапа, двери-бабочки, колеса с колпаками и огромный багажник. Кроме этого, у прототипа нет ни боковых зеркал, а лишь крошечные камеры на крыльях.

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

Интерьер же, за счет отсутствия органов управления, получился еще более минималистичным, чем обычно. В нем установлены сиденья для двоих с небольшим подлокотником, подстаканники и дисплей медиасистемы от Model 3 или Model Y.

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

© Tesla

Никаких подробностей о «технике» роботакси Tesla пока не раскрыла. Но пообещала, что такой автомобиль сможет купить любой желающий. Вероятно, случится это нескоро, так как амбициозные проекты Tesla имеют тенденцию задерживаться на пути к конвейеру.

Кроме того, в случае Cybercab понадобится серьезная работа с регулирующими органами, называвшими автопилот Tesla «опасным».

Вместе с Cybercab дебютировала еще одна модель — автономный автобус Robovan. Он сможет вместить до 20 пассажиров либо использоваться для перевозки груза. На премьере акцент также сделали на футуристичном оформлении экстерьера и салона (тоже без руля и педалей), а информации о «начинке» не было.