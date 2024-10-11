На территории автомобильного завода КамАЗ поселился лось

Территория КамАЗа стала пристанищем для лося. По словам водителя-испытателя Юрия Горустовича, примерно в конце сентября животное зашло на заводскую территорию. В то время там шли строительные работы, почему животное и смогло пройти там, где обычно ограждение закрыто.

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По окончании работ территорию снова огородили — тогда никто и представить не мог, что лось никуда не ушёл. Выбраться самостоятельно он не может.

В Государственном комитете Республики Татарстан по биоресурсам знают про нового «жильца» КамАЗа и пока наблюдают за ним. Чтобы его освободить, нужно время, объяснили в ведомстве. Одним из важных условий этого «освобождения» является понижение температуры и снижение трафика на дорогах. Примерно в середине октября у лосей заканчивается гон, а пока они всё ещё агрессивны и могут стать причиной ДТП.

Специалисты говорят, что животное не страдает от соседства с заводом. У него есть корм и, судя по всему, он уверенно и хорошо себя чувствует.

Ранее россиянам напомнили, что за оставление места ДТП с диким животным грозит лишение прав. Встретить диких животных на дороге можно круглогодично и повсеместно. Но если в городах ещё крайне редко можно предупреждающий дорожный знак, разве что в пригородной зоне, то за городом на трассах знак «Дикие животные» встречается довольно часто. В Правилах дорожного движения он значится под номером 1.27. Это всегда предупреждение, что нужно быть предельно внимательным и сбавить скорость, потому что в этой местности могут в любой момент появиться животные.