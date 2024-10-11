Эксперт напомнил о штрафе за неправильно установленные шины

Многие водители думают, что если они сменили шины на подходящие для сезона, то им не будет грозить штраф от сотрудников ГИБДД. Это не всегда так. Даже если водитель поменял летнюю резину на зимнюю, то он может получить штраф за несоответствие, которого он не знает. Об этом сообщает портал naavtotrasse.ru

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Бывает так, что из четырех покрышек две оказались слишком изношены. Чтобы не покупать весь комплект водители меняют только одну пару, так как хотят сэкономить. Кто-то комбинирует шипованную резину с нешипованной, устанавливая шипы на ведущие колеса.

Однако за такое нарушение грозит штраф 500 рублей, так как использовать на автомобиле разные типы шин запрещено. Также если у вас установлена изношенная резина, вас могут оштрафовать. Для зимних шин минимальная глубина протектора должна составлять 4 миллиметра. Кроме того, вас могут оштрафовать, если ваши шины не соответствуют размеру, который рекомендовал производитель.