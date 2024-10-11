Эксперт назвал новинки параллельного импорта этой осени не из Китая

Несмотря на то, что в России автолюбители все более и более становятся лояльными к китайскому автопрому, сохраняется значительная категория, которая пока не готова к покупке чистокровного "китайца". Для таких тоже есть предложения, и журнал "За рулем" рассказал о нескольких из них.

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Хотя, чем лучше Suzuki Ertiga индийской сборки, или поставляемая с завода в Индонезии, чем "китаец" за те же 2,5-2,8 млн рублей, не совсем понятно. Особенно, если учесть тот факт, что псевдояпонец будет с правым рулем. Тем не менее, у Suzuki Ertiga проверенные и простые агрегаты, поломок ранее 150 тысяч км вряд ли стоит ждать. К тому же скоро появится наш аналог Ertiga - 7-местный Lada Largus, который будет стоить однозначно дешевле.

Skoda Rapid производства СП SAIC-Volkswagen - не тот "Рапид", что продавался у нас: не лифтбек, а седан, оснащенный атмосферником 1,5 литра мощностью 112 л.с. и автоматом Aisin. Пока ничего нельзя сказать о надежности двигателя, потому что на нашем рынке "Поло" и "Рапид" продавались с другим - с 1.6 MPI. Цена автомобиля в простенькой комплектации Comfort - 2,35 млн рублей. Та же Lada Vesta будет оснащена более богато, а цена при этом на нее окажется значительно ниже.

Примерно в этом же ценовом диапазоне находится Toyota Levin - китайский клон Corolla, выпускаемый на совместном предприятии GAC-Toyota. Почему "ЗР" включил модель в осеннюю подборку, не совсем ясно, потому что Levin представлена в РФ с лета. Обозначенные особенности седана не очень располагают к покупке: полностью легкосплавный двигатель 8NR-FTS с малых пробегов начинает есть масло, клапан EGR засоряется быстро, ТНВД капризен, помпа недолговечна, ну и ресурс вариатора вряд ли большой.

Еще одна новинка параимпорта - рестайлинговый Kia Seltos, который возят в РФ из Китая и Казахстана.