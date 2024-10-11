BMW анонсировала таргу Skytop

Тарга BMW Skytop превратится в мелкосерийную модель. Всего будет выпущено 50 экземпляров, в основу которых ляжет кабриолет M8 Competition. Двухдверке достанется двигатель V8 4.4, полный привод, оригинальный дизайн, особый декор и богатое оснащение. По неофициальной информации, машина будет стоить полмиллиона долларов.

Роскошная тарга BMW Skytop, представленная весной в рамках конкурса элегантности на Вилле д’Эста, станет мелкосерийной моделью для энтузиастов и коллекционеров, по статусности не уступающей BMW 507 и Z8. Двухдверка получит двигатель V8 4.4 мощностью 625 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, восьмидиапазонный автомат Steptronic Sport и полный привод xDrive, что дает основание полагать, что в основу новинки ляжет кабриолет M8 Competition.

© BMW

Впрочем, во главу угла поставлена не техническая начинка, а дизайн. Чуть ли не главным элементом Skytop считается складка, делящая кузов на две равные половинки. Аккуратные винглеты на дверях выполняют роль ручек, а ещё у тарги самые тонкие светодиодные фары во всей автомобильной отрасли. Перекладина за головами ездоков отделана искусственной кожей, как и крыша, две секции которой убираются в специальный отсек в багажнике. Другая необычная деталь машины — эффект падающей на кузов тени, созданный на корме при помощи нанесенного вручную градиента.

© BMW

Для салона выбрана монохромная цветовая схема. Сиденья украшены декоративной перфорацией, селектор трансмиссии — «хрусталем». Машина будет оснащена мультимедиа BMW Live Cockpit Professional, проекционным дисплеем, доводчиками дверей и аудиосистемой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Сколько будет стоить Skytop, пока неизвестно. По слухам, речь может идти о 500 тысячах долларов, или 48 миллионах рублей. Зато известен тираж — 50 экземпляров.