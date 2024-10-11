Эксперт объяснил, как не купить битую в ДТП машину

Эксперт Арутин объяснил, как проверить «чистоту» авто с пробегом перед покупкой.

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Зачастую автовладельцы при покупке автомобиля сталкиваются с различными уловками продавцов, причем даже дилеры в автосалоне позволяют различные нарушения в отношении покупателей. В конечном итоге все эти ухищрения негативно сказываются на кошельке автовладельца.

На проблему даже обратили внимание в Госдуме, в частности, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) указал на то, что автодилеры, несмотря на регулярные проверки, прибегают к различным схемам. Речь, в том числе, идет о скрытых серьезных дефектах после ДТП в случае продажи машины с пробегом. Чтобы избежать подобных рисков при покупке машины на вторичном рынке, автовладельцы могут воспользоваться различными сервисами для проверки информации об автомобиле.

Мнение эксперта Валерий Арутин, эксперт ресурса Авто.ру