Названа самая дешевая «серая» иномарка в России

Самой дешевой иномаркой в России, ввезенной по схеме параллельного импорта, стал переднеприводный седан Chevrolet Onix. Об этом сообщает Autonews.

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Chevrolet Onix с турбомотором 1,2 литра и автоматической коробкой передач (АКПП) в регионах России можно купить за 2,1 миллиона рублей. Hyundai Bayon с двигателем 1,4 литра и АКПП можно приобрести за 2,2 миллиона рублей. Третьим по счету стал 7-местный кроссовер из КНР Soueast DX8S с 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатым «роботом», машина продается за 2,225 млн рублей.

«Автостат» сообщал, что в сентябре 2024 года в России было импортировано около 104,2 тысячи новых автомобилей. Отмечается, что почти 80% новых легковых автомобилей в сентябре было ввезено из Китая, 7,7% — из Киргизии, 6,4% — из Белоруссии, 4,2% — из Казахстана. Больше всего в РФ в сентябре импортировали машины моделей Geely Monjaro, Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6.