Эксперты считают, что автолюбителям стоит обратить внимание на Mazda CX-3

Эксперты журнала «За рулем» считают, что россиянам стоит обратить внимание на подержанный кроссовер Mazda CX-3. На вторичном рынке эту машину можно купить за 1,63 млн рублей. В Европе эта модель регулярно попадала в списки самых надежных кроссоверов.

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Официально эта модель в России не продавалась. Много праворульных машин везли в Россию из Японии. Сейчас в продаже появились новые машины с нормальным рулем, которые поставляются по схеме параллельного импорта.

К достоинствам Mazda CX-3 эксперты отнесли высокую надежность, богатое оснащение и экономичные моторы. Что касается минусов, то у кроссовера тесный второй ряд и маленький багажник. Кроме того, у владельцев могут возникнуть сложности с сервисом и запчастями.