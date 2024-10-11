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«Соллерс» раскрыл сроки начала сборки пикапа ST8

Объявлены сроки запуска производства пикапа Sollers ST8. До конца года отечественный производитель намерен начать серийный выпуск перелицованных китайских грузовиков JAC T8 на своей площадке в Ульяновске. По предварительным данным, по конвейеру модель поплывёт в декабре этого года, а основные узлы и агрегаты для автомобиля будут делать на заводах в России.

«Соллерс» раскрыл сроки начала сборки пикапа ST8
© Quto.ru

В компании отметили, что пикап будет оснащаться дизельным мотором и 6-ступенчатой трансмиссией, которые уже выпускают на заводах группы в Заволжье и Елабуге.

Также известно, что модель грузоподъёмностью 900 кг обзаведётся полным приводом, а её дорожный просвет составит 210 мм.

Производство Sollers ST8 начнётся в декабре 2024 года, а в дилерских центрах марки новинка появится в I квартале 2025-го. Цены на машину пока не раскрываются, однако грузовой JAC T8, который лёг в основу машины, сегодня предлагается россиянам по цене от 2 999 000 рублей за версию с бензиновым двигателем и от 3 199 000 рублей с дизелем.

Сегодня в линейку бренда входят пикапы Sollers ST6, которые являются перелицованными JAC T6, а также коммерческие семейства Atlant и Argo.

Ранее сообщалось, что в России будут производить гибридные пикапы. По мнению Мантурова, гибриды в России значительно перспективнее электрокаров, особенно для тех, кто не живёт в крупных городах. «Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится», - заявил он.

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