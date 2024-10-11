В России за 1,4 млн рублей продают кроссовер «Ё-Мобиль»

Десять лет назад амбициохный проект под названием «Ё-Мобиль» был закрыт, однако сохранились несколько недостроенных машин. Один из прототипов выставили в России на продажу. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», выставленная на продажу машина была построена в 2012 или в 2013 году. Этот экземпляр использовался на испытаниях для доработки конструкции модели.

© РИА Новости

Выставленный на продажу экземпляр находится в плачевном состоянии. У машины есть кузов, интерьер и подвеска, но при этом отсутствует двигатель. Салон кроссовера также разукомплектван. Нет приборной панели, зеркала заднего вида и подрулевых переключателей. За «Ё-Мобиль» продавец хочет получить 1 460 000 рублей. Машина продается с белорусскими номерами.

Напомним, проект «Ё-Мобиль» был запущен в 2010 году российским олигархом Михаилом Прохоровым. У машин были изготовленные из пластика кузова, роторно-лопастные двигатели и суперконденсаторы в качестве источников энергии. Проект был закрыт в 2014 году, а всю документацию на автомобиль продали НАМИ за символическую сумму в 1 евро.