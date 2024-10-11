Subaru Crosstrek к 2025 модельному году получил скромные обновки

Кроссовер японской марки в версии Premium, предлагаемый на американском рынке, теперь оснащается «старшим» двигателем объёмом 2,5 литра.

© Колеса.ру

Марка Subaru выпускает небольшой кроссовер с 2012 года: изначально на большинстве рынков у него был индекс XV, однако его заменило «американское» название Crosstrek в ходе второй смены генерации в 2022 году. Версия для Штатов дебютировала в феврале 2023-го, в апреле того же года линейку пополнила экстремальная версия Wilderness. Теперь производитель рассказал о Subaru Crosstrek 2025 модельного года.

Одним из главных новшеств полноприводной модели стало то, что версии под названием Premium сменили «начинку». Так, вариант 2024 модельного года оснащался «младшим» 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором, отдача которого равна 154 л.с., а максимальный крутящий момент – 197 Нм. Теперь такой мотор положен только версии Base.

Subaru Crosstrek Premium 2025 модельного года получил «старший» двигатель, доступный модели. Речь идёт о моторе объёмом 2,5 литра, его отдача составляет 185 л.с., а максимальный крутящий момент – 241 Нм. В пару предлагается бесступенчатый автомат. «Премиальному» исполнению в список ездовых режимов ещё добавили варианты Snow/Dirt и Deep Snow/Mud – для езды по снегу и грязи «разной степени непроходимости».

В результате цена Crosstrek Premium в США увеличилась на 600 долларов до 26 945 долларов (эквивалентно 2,59 млн рублей по текущему курсу); отметим, стоимость указана без учёта доставки, за которую американцам теперь придётся платить 1420 долларов (на 75 долларов больше, чем раньше).

Остальным версиям достались совсем скромные обновки: к примеру, исполнение Sport имеет отличия в виде иных шильдиков и оригинальных 18-дюймовых колёсных дисков, а у Limited есть отделанные кожей передние кресла с 10-позиционной электрорегулировкой и оранжевой контрастной прострочкой, а также 18-дюймовые «колёса» иного дизайна. В списке обновок ещё числятся пересмотренная палитра и иные цветовые схемы для оформления салона.

Стоимость варианта Subaru Crosstrek Base 2025 модельного года (с 2,0-литровым мотором) равна 25 695 долларов (эквивалентно примерно 2,47 млн рублей по текущему курсу), за версию Sport просят 29 495 долларов (около 2,84 млн рублей), исполнение Limited обойдётся в 31 395 долларов (около 3,02 млн рублей), а за Wilderness придётся заплатить 32 495 долларов (около 3,12 млн рублей).

Напомним, одной из наиболее популярных моделей японской марки является Subaru Forester. Новое поколение кроссовера дебютировало в США осенью 2023 года, а в начале текущего месяца была представлена версия для европейского рынка.