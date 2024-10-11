Продажи в премиальном сегменте продолжают уверенно расти

В России растёт спрос на новые премиальные автомобили. Аналитические агентство «Автостат» сообщило, что в сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых автомобиля премиум-сегмента. Таким образом, реализация премиальных машин показывает стабильный рост третий месяц подряд.

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В апреле объём продаж составил 15 588 единиц, но наибольший показатель в текущем году на данный момент принадлежит марту, когда было продано 19 095 единиц.

Растёт и рыночная доля премиального сегмента. Если в июле это было 8,3%, в августе было отмечено небольшое увеличение до 8,6%, то в сентябре зафиксирован уверенный рост до 9,3%.

Аналитики отмечают, что 77% всех проданных в первый месяц осени новых премиальных автомобилей приходится на китайские марки. Первые четыре места выглядит так: EXEED (3 607 единиц), TANK (3 007), Lixiang (1 846), BMW (1 151). Продажи остальных премиальных брендов в сентябре составили менее одной тысячи штук.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года на российском рынке будет представлено более ста китайских автомобильных новинок, включая рестайлинговые версии. Только во втором полугодии текущего года в стране появятся более 60 моделей от 28 брендов. Все они либо уже прошли, либо проходят официальную сертификацию для реализации.