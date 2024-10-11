Автоэксперт назвал последствия роста цен на автозапчасти в России

Автоэксперт Дмитрий Сажин в интервью «Ридусу» прокомментировал новость о резком росте цен на автомобильные запчасти в РФ. По его словам, со значительной частью деталей у российских автолюбителей проблем не возникает, поскольку «все можно купить на разборку, включая китайские автомобили». Однако с отдельными узлами могут возникнуть трудности.

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«В основном это касается элементов подвески, которые разрушаются очень быстро», — сказал Сажин.

Он добавил, что качество запчастей на российском рынке стало ниже из-за международных санкций, вызвавших нехватку оригинальных деталей. Они ввозятся в страну по параллельному импорту, но становятся менее доступными по цене, заключил эксперт.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных страховщиков, в России с начала года рост цен на автозапчасти составил до 78%. При этом почти в два раза увеличилась стоимость деталей для автомобилей немецких марок Volkswagen, Audi и Skoda.

В «Ренессанс Страховании» рассказали, что стоимость деталей для Skoda увеличилась на 78%, на корейские машины запчасти подорожали на 24%, на китайские — на 15,5%, на японские — на 6,2%.