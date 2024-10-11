Стало известно, сколько подержанных машин купили россияне в сентябре

В России в сентябре 2024 года зафиксировано снижение продаж автомобилей с пробегом. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные перерегистраций автомобилей в России.

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По его данным, за месяц в России сменили владельцев 552,9 тыс. легковых автомобилей, что на 8% ниже, чем в том же месяце 2023 года, когда было перерегистрировано 598,6 тыс. машин. Также в сентябре на 17% снизились продажи подержанных легких коммерческих автомобилей — с 43,8 тыс. машин до 36,2 тыс. машин.

По итогам девяти месяцев 2024 года рынок подержанных автомобилей в России также в минусе: с января по сентябрь в России перерегистрировано 4,7 млн машин против 5 млн годом ранее (спад на 6%). Продажи легкого коммерческого транспорта с пробегом в тот же период снизились на 9%, до 333,4 тыс. машин.