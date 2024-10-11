Alpine показала электрический фастбек с тремя моторами

Марка Alpine представила электрический фастбек A390_β. «Дочка» Renault Groupe, известная своими споркарами, выпустила нечто для неё нехарактерное — шоу-кар A390_β с пятью дверями. Она называет его спортивным фастбеком и добавляет, что в первую очередь он является представителем Alpine. В серийное производство A390_β пойдет уже в следующем году.

© Motor.ru

A390_β демонстрирует дизайн будущих Alpine, предназначенных для повседневной езды, но способных по воле хозяина трансформироваться в «гоночного зверя, подобного А110». Вдохновение при его создании черпали в альпийских вершинах, а также в фактуре камней и минералов. Цифра 3 в названии отсылает к габаритам новинки, 90 — к повседневным машинам (спорткары используют индекс 10), а греческая β говорит о статусе разработки.

Концепт получил рельефный кузов без центральной стойки с безрамочными распашными дверями. Спереди — россыпь треугольных светодиодов с поэтическим названием Cosmic Dust (Межзвёздная пыль), сзади — фонари и светящаяся полоса, которая может выдвигаться на 80 миллиметров, снижая сопротивление воздуху.

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

Размерность колесных дисков, вдохновленных снежинками, — 22 дюйма спереди и 23 сзади. По заверениям Alpine, «товарный» автомобиль будет на 85 процентов таким же, как концепт.

В футуристично оформленном салоне установлены ковшеобразные кресла и спортивный руль. Чтобы запустить моторы, нужно поместить в центр руля треугольный ключ-кристалл.

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

© Alpine

Двигателей три: один на передней оси и два на задней — по одному на каждом колесе. Также A390_β получил систему векторизации тяги Active Torque Vectoring.

Другие подробности Alpine не раскрывает, но ожидается, что в основу электрокара ляжет платформа AmpR Medium — переименованная CMF-EV, на которой базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Arya.

В новой линейке Alpine A390 составит компанию хэтчбеку A290. Позже к ним присоединится «зеленый» преемник А110.