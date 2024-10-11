Метеоролог назвал сроки сезонного шиномонтажа в Москве.

© РИА Новости

В последней декаде октября среднесуточная температура в столичном регионе опустится ниже 5 градусов, так что автомобилистам рекомендовано не откладывать замену летних шин на зимние. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По автошинам: среднесуточная температура воздуха станет ниже плюс 5 в последней декаде октября — можно приступать к переобувке автомобилей на зимний вариант», — отметил синоптик.

Метеоролог также отметил, что во второй половине будущей недели в Москве и Подмосковье ожидаются первые заморозки, а ночные температуры опустятся от +4 до -1 градусов. В дневное время прогнозируется от +5 до +10 градусов.

«Во вторник и среду может пройти первая репетиция зимы — есть вероятность того, что к ливням кое-где начнёт примешиваться мокрый снег. Почти сбудется народная примета: на Покров случается первый снег. По ночам до 0…+5, в дневные часы +3…+8. Тем не менее, на земле снег не задержится и будет таять — снежный покров не ожидается», — заключил Тишковец.

Сообщается, что устойчивый снег в столице ляжет не ранее конца ноября или начала декабря.