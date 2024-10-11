Флагманский кроссовер Omoda C9 выходит на рынок

Под маркой Omoda начали продавать паркетник Exeed RX, который знаком и россиянам. Как и исходная модель, новинка предложена с двухлитровым турбомотором.

Кроссовер Omoda C9 дебютировал еще в августе прошлого года – премьера прошла в ЮАР. Но лишь сейчас местное подразделение марки объявило о старте продаж. Этот паркетник, напомним, не является собственной разработкой Омоды: другие эмблему и шильдики навесили на уже знакомую россиянам модель Exeed RX, ведь бренд Exeed на южноафриканском рынке не появится (марки Omoda и Exeed принадлежат компании Chery).

В плане дизайна Omoda C9 практически полностью повторил наш Exeed RX. Едины и габариты: длина – 4775 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2800 мм. Впрочем, дорожный просвет у африканского SUV меньше – 165 или 167 мм в зависимости от версии (показатель предназначенного для РФ кроссовера – 187 мм).

Паркетник Omoda C9 предложен с тем же бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 261 л.с. (400 Нм), которым оснащается Exeed RX (но в РФ отдача урезана до 249 л.с. и 385 Нм). При этом в ЮАР модель имеет исключительно классический восьмиступенчатый автомат, тогда как нашему кроссоверу еще положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Omoda C9 доступен в двух версиях – переднеприводной Inspire и полноприводной Explore (российский Exeed RX по умолчанию имеет полный привод).

В списке стандартного оборудования C9 значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), климат-контроль, подогрев всех сидений, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Комплектация Explore – это еще красные тормозные суппорты, кожа Nappa, система ароматизации воздуха.

Переднеприводный кроссовер Omoda C9 Inspire оценили в 785 000 рэндов, что эквивалентно примерно 4,3 млн рублей по актуальному курсу. Полноприводный вариант Explore обойдется в 885 000 рэндов (около 4,9 млн рублей). При этом на старте продаж действуют акционные – сниженные – цены.

Omoda C9 доберется и до других рынков. В частности, заявку на модель уже можно оставить в Малайзии. Кстати, ожидается, что такой паркетник будут продавать не только в странах с левосторонним движением – у показанного в прошлом году кроссовера Omoda C9 руль был с привычной для нас стороны.