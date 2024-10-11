Национальный автосоюз указал на то, что Илон Маск подглядел идею роботакси в России

Инновационные разработки российских ученых и инженеров в области искусственного зрения и автопилотируемого транспорта уже давно вышли на передовой уровень, но пока что не нашли широкого практического применения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного автосоюза Антон Шапарин. Собеседник отметил, что сейчас беспилотники тестируются на платных трассах М-4 «Дон» на М-12 «Восток», а также в Сочи, Иннополисе (Татарстан) и Сколково.

«В России уже давно есть автопилотируемое такси, поэтому Илон Маск просто посмотрел на то, что есть у нас. Я лично ездил на роботизированном такси в Москве. Машина ездит по маршруту, который можно задавать», — рассказал Антон Шапарин. — Я видел их и в Сочи, то есть беспилотники имеют достаточно широкую географию использования».

Вице-президент НАС указал на то, что в России этой темой занимается не одна компания, а целый пул различных компаний, включая крупнейшего IT-гиганта России «Яндекс». Шапарин полагает, что практическое применение роботакси мешают ряд юридических пробелов в законодательстве стран, правовые нормы пока что не предусматривают отсутствие водителя за рулем транспортного средства.

«По факту в мире не так уж много стран, где есть развитые роботизированные технологии, в этом смысле нашими гражданами есть, чем гордиться», — полагает Шапарин.

В тоже время собеседник убежден, что пассажирские перевозки в будущем будут двигаться к тому, чтобы заместить водителей. Поскольку это одна из самых популярных профессий на планете, в России сейчас сложился дефицит водителей. По данным НАС, техника 66% российских грузоперевозчиков простаивает десятки дней из-за отсутствия квалифицированных водителей.

В понедельник 11 октября глава американской компании Tesla Илон Маск представил в США прототипы двух новых разработок компании: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan. По словам миллиардера, стоимость роботакси