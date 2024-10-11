У российских дилеров в продаже появился Hyundai Elantra

Дилеры запустили продажи Hyundai Elantra за 1,8 млн рублей. Авто сняли на фото
Российские дилеры запустили продажи автомобилей Hyundai Elantra по цене от 1,8 млн рублей. За такую сумму машину продает дилер из Казани. В Сыктывкаре аналогичная машина стоит уже 2 млн рублей. Таким образом корейский седан оказался дешевле седана «Москвич 6» и отечественной Lada Vesta в топовом исполнении.
Дилеры предлагают седаны Hyundai Elantra в комплектации Lux с бензиновым атмосферным мотором 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил. Двигатель сочетается с автоматической коробкой передач и системой переднего привода.
Седьмое поколение седан Hyundai Elantra было представлено в начале 2023 года. После после обновления машина получила другие бамперы, заднюю оптику, передние крылья и решетку радиатора состоящую из двух частей. В Корее доступны топовые комплектации с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 280 лошадиных сил. Также существует гибридная модификация на основе 105-сильного атмосферного двигателя и электромотора мощностью 44 лошадиные силы.