У российских дилеров в продаже появился Hyundai Elantra

Российские дилеры запустили продажи автомобилей Hyundai Elantra по цене от 1,8 млн рублей. За такую сумму машину продает дилер из Казани. В Сыктывкаре аналогичная машина стоит уже 2 млн рублей. Таким образом корейский седан оказался дешевле седана «Москвич 6» и отечественной Lada Vesta в топовом исполнении.

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Дилеры предлагают седаны Hyundai Elantra в комплектации Lux с бензиновым атмосферным мотором 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил. Двигатель сочетается с автоматической коробкой передач и системой переднего привода.

Седьмое поколение седан Hyundai Elantra было представлено в начале 2023 года. После после обновления машина получила другие бамперы, заднюю оптику, передние крылья и решетку радиатора состоящую из двух частей. В Корее доступны топовые комплектации с двухлитровым силовым агрегатом мощностью 280 лошадиных сил. Также существует гибридная модификация на основе 105-сильного атмосферного двигателя и электромотора мощностью 44 лошадиные силы.