Старый Porsche Carrera GT получил новые индивидуальные шины

Компания Porsche выпустила новые шины для 21-летней модели.

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Их разработали специально для Carrera GT, используя технологию двойного состава. Такие шины сделаны из двух разных компаундов: один отвечает за зацеп с сухой дорогой, другой — с мокрой.

На момент премьеры в 2003 году Porsche Carrera GT можно было смело записать в список самых быстрых автомобилей в мире. Двигатель V10, изначально разработанный для длинных гонок, на суперкаре выдавал 612 лошадиных сил, позволяя катапультироваться до первой «сотни» за 3,9 секунды. С завода на Carrera GT ставили специальные шины Michelin Pilot Sport PS2, которые в 2013-м предложили поменять на свежие Pilot Super Sport.

© Porsche

Теперь для 21-летнего суперкара выпущены новые шины — Michelin Pilot Sport Cup 2. Они созданы в тесной кооперации с отделением Porsche Classic и техническим центром марки в Вайсахе и используют технологию двойного состава. На внутреннем плече и блоках протектора применена кремниевая кислота, обеспечивающая оптимальные характеристики смеси для сцепления с влажным покрытием. Для скрепления состава на внешней стороне используется промышленная сажа, и этот компаунд отвечает за зацеп на сухой дороге.

© Porsche

Также в ходе испытаний на Нюрбургринге было оптимизировано пятно контакта, что улучшило обратную связь на предельных уровнях сцепления. С новыми шинами Carrera GT не только едет быстрее и чётче, но и может раньше остановиться. При резком торможении со 100 километров в час дистанция сокращается на 2,5 метра, с 200 — на 12 метров. Узнать новые шины можно по маркировке с литерой N. Так буду обозначать покрышки, разработанные специально для автомобилей Porsche.