У дилеров Tank в России появились внедорожники Tank 700

К российским дилерам принадлежащего концерну Great Wall бренда внедорожников Tank поступили автомобили Tank 700. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на автомобильную группу «Авилон».

© Great Wall Motor

Директор розничных продаж «Авилона» Илья Петров рассказал, что пока Tank 700 прибыл в дилерский центр в качестве тестового автомобиля, доступного для клиентского тест-драйва. Он ожидает, что покупателей наиболее заинтересуют машины в максимальной комплектации.

«Так уже сложилось, что большие внедорожники пользуются спросом в максимальных комплектациях. Такая ситуация по GAC GS8, Geely Monjaro, Tank 500 и другим моделям», — привел пример он.

Флагманский внедорожник Tank 700 будет доступен в России с бензиновым 3,0-литровым мотором мощностью 354 л.с., а также с гибридным приводом, суммарная мощность такой силовой установки — 422 л.с.