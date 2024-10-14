Из штаб-квартиры Nissan угнали редкий Skyline GT-R

Из штаб-квартиры компании Nissan похитили редкое купе Skyline GT-R R32. Автомобиль 1991 года выпуска украли из головного офиса компании Nissan в Мельбурне. Об этом сообщило местное издание news.com.au, журналисты которого не привели никаких подробностей угона. Представители японского бренда активно сотрудничают с местной полицией, которая пытается найти преступников по горячим следам. Кроме того, компания просит всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении машины, незамедлительно сообщить правоохранительным органам.

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Угнанный Nissan Skyline GT-R окрашен в редкий для модели красный цвет, а также имеет номерной знак GTR 091, цифры которого отсылают к году выпуска спорткара. Всего в период с 1989 по 1994 годы компания ввезла в Австралию сто GT-R данного поколения.

Украденный экземпляр стал частью официальной коллекции австралийского подразделения Nissan в 2015 году и с тех пор участвует во многих промо-мероприятиях компании. Ориентировочная стоимость угнанного спорткара составляет 250 000 австралийских долларов (примерно 16,5 миллионов рублей по текущему курсу).

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