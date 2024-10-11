Более тысячи моделей автобрендов встали на учет в России

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что на российский учёт встало 1 011 моделей автомобильных брендов за восемь месяцев текущего года, сообщает «Газета.Ru».

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По данным агентства, за первый месяц осени в стране было продано более 150 тысяч новых легковых автомобилей. Таким образом, за девять месяцев года объём продаж достиг 1 154 000 единиц.

Третий месяц растёт реализации в премиальном сегменте. Здесь лидируют китайские бренды — Exeed, Tank, Lixiang. Доля китайских брендов в сегменте достигла 77%. В массовом сегменте лидирующее положение у отечественной Lada. По словам Целикова, её отрыв от китайских брендов будет расти. Но это не значит, что китайских машин в стране станет меньше. В настоящий момент российскую сертификацию проходят новые марки, которые раньше не были представлены в России официально — Avatr с моделями 11 и 12, Deepal с моделями SL03 и S7, а также eπ, который произносится «Ипай», с моделями 7 и 8. В ближайшее время в России стартуют продажи крупнейшего иранского автопроизводителя Iran Khodro.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка ЦБ не отразилась на объёме выданных автокредитов. Эксперты связали это с желанием россиян успеть приобрести транспортное средство до повышения утильсбора. Выдача автомобильных кредитов на новые и подержанные легковые автомобили в сентябре текущего года не только не сократилась, но и показала рост как в количественном, так и в денежном выражении.

Число выданных кредитов растёт третий месяц подряд. В сравнении с августом оно увеличилось на 34%, а в денежном выражении — на 28%. Таким образом, за девять месяцев текущего года количество выданных кредитов на новые легковые машины выросло на 92%, в деньгах это увеличение чуть меньше — на 85%.