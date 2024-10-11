В России произошел скачок спроса на премиальные автомобили

Продажи автомобилей премиум-класса в России составили в сентябре 2024 года 14 тыс. единиц, это максимум за последние пять месяцев, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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«Продажи премиальных машин растут уже третий месяц подряд и при этом в сентябре они достигли максимального результата за последние 5 месяцев, то есть с мая», — отмечается в сообщении «Автостата».

Доля автомобилей премиум-сегмента на российском рынке легковых машин также увеличивается: в сентябре она достигла 9,3%, против 8,3% в июле. При этом на долю китайских марок приходится 77% объема продаж в этом сегменте. На первом месте в сентябре оказался Exeed с результатом 3,6 тыс. машин, за ним следуют Tank (3 тыс. машин) и Li Xiang (1,8 тыс машин). На четвертом месте BMW (1,1 тыс. машин за месяц).