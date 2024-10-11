У россиян стали изымать иномарки, купленные по "казахстанской схеме"

Жители России начали сталкиваться с массовым изъятием новых машин, ввезенных из Казахстана. Авто забирают при любом визите в ГИБДД, хотя их честно приобрели в России, и их владельцы не знали про аферу продавцов.

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Речь идет об афере, которая затронула больше 800 машин в основном корейских и японских брендов. Как рассказал "Газете.ру" руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков,

Почти все обманутые покупатели приобретали авто в прошлом году, они были официально оформлены в нашей стране с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Машины официально продавали через автосалоны как привезенные из Казахстана в рамках "серого" или параллельного импорта. Но с февраля этого года жители Казахстана стали массово подавать заявления в полицию на обман мошенников.

Шелков пояснил, что в течение прошлого года мошенники предлагали жителям Казахстана оформить авто на себя в кредит за в 2 млн тенге (400 тыс. рублей) и обещали, что в дальнейшем машины можно будет выкупить за невысокую цену. При этом преступники сообщали, что машины покупаются для работы в таксопарках и автопрокате, говорили, что будут вносить платежи по кредитам за заемщиков, а после погашения займа - переоформлять автомобиль на таксопарк или автопрокат либо дадут возможность выкупить его по льготной цене.

На деле устные договоренности выполнены не были, с февраля платить по кредитам за людей перестали (внеся 1-2 платежа или ни одного), а банки массово начали требовать деньги с заемщиков. В итоге казахстанцы пошли в полиции, где завели уголовное дело и объявили машины в международный розыск. В процессе следствия выяснилось, что эти авто сразу вывезли в Россию и распродали. Для чего были подделаны договоры купли-продажи от имени собственников из Казахстана. Подозреваемый в организации этой схемы задержан.