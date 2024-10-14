Компания Brembo купила известного производителя подвесок. Итальянская фирма объявила о большой сделке: у холдинга Tenneco выкуплена шведская марка Öhlins Racing. Речь идёт о всемирно известном производителе подвесок для высокопроизводительных автомобилей и мотоциклов. Компоненты ходовой части выпускаются и для дорожных, и для гоночных машин. Brembo потратила 405 миллионов долларов: это крупнейшая покупка за 63-летнюю историю компании.

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Из пресс-релиза Brembo нельзя сделать выводы, будут ли внесены существенные изменения в линейку Öhlins Racing или оптимизирован производственный процесс. Сейчас у компании есть два завода (в Швеции и Таиланде), два научно-исследовательских центра там же, а также четыре испытательных полигона в Швеции, Таиланде, Германии и США. Штат сотрудников Öhlins Racing — около пятисот человек.

Brembo рассматривает покупку Öhlins Racing, как дальнейшие инвестиции в бизнес, связанный с двухколёсной техникой и автогонками. Объединив усилия, клиентам рассчитывают предложить комплексные интеллектуальные решения: вероятно, Brembo станет предлагать не только тормозные системы, но и компоненты шасси в сборе. Регуляторам только предстоит одобрить сделку в 2025 году; скорее всего это станет простой формальностью.

В настоящий момент продукция Öhlins Racing используется на конвейерах Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Lamborghini и Volvo. В активе Brembo теперь есть и производитель подвесок, и сборочный конвейер легкосплавных дисков.