Mazda показала первое фото пикапа с большим логотипом

Mazda показала первое фото пикапа с гигантским логотипом. Японская марка готовится к обновлению BT-50: презентация запланирована на 18 октября, а пока опубликован тизер. По иронии судьбы у модернизированного пикапа будет самый большой значок Mazda в линейке, хотя по сути модель представляет собой перелицованный Isuzu D-Max. После рестайлинга поменяются светотехника, решётка радиатора и бамперы, также ожидаем всесторонний апгрейд интерьера.

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Пикап Mazda BT-50 оснастят фарами в духе кроссоверов CX-5 и CX-50, а размер значка увеличится едва ли не вдвое. Больше доработок планируется в салоне: общая архитектура с 7-дюймовой виртуальной приборной панелью и 9-дюймовым тачскрином сохранится, но Mazda наверняка добавит собственный мультируль с круглой подушкой и поработает над графикой.

© Mazda

Техническую начинку апгрейд не затронет: Mazda использует турбодизели Isuzu (1.9, 150 сил и 3.0, 190 сил) в связках с 6-ступенчатыми «механикой» или автоматом. Есть варианты с задним или жестко подключаемым полным приводом с понижающей передачей, покупатель может выбирать между одинарной, полуторной или двойной кабиной. Собирают Mazda BT-50 на том же тайском конвейере, где прописан Isuzu D-Max.

В Новой Зеландии и Южной Африке пикапы Mazda BT-50 не прижились, а вот в Австралии и Таиланде модель продается успешно. Дореформенный вариант стоит на родине от 21 тысячи долларов в эквиваленте: едва ли после рестайлинга цена значительно увеличится.